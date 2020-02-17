Неоднозначная реклама кофе в лифте казанского «Корстона» не понравилась антимонопольщикам

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:18:09+03:00

В чашке можно было разглядеть мужской половой орган. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В лифте казанского торгово-развлекательного комплекса «Корстон» появилась реклама кофе. И все бы ничего, но в напитке проглядывались непристойные образы и было написано. А именно в пене можно разглядеть мужской половой орган. Ниже был призыв: «Взбодрись».

Антимонопольщики решили, что объявление лучше было бы убрать, а рекламодателя оштрафовать.

- Для оценки пристойности рекламы были привлечены участники Экспертного совета при Татарстанском УФАС России. Они отметили, что использование в рекламе непристойных образов неоднозначно и рекламодатель специально выстроил изображения так, чтобы привлечь внимание своего потенциального потребителя, - сообщает пресс-служба УФАС Татарстана.

Кроме того, в рекламе отсутствовала существенная часть информации. Так, чтобы купить чашку кофе именно за 33 рубля (что было указано в объявлении - Ред.), необходимо было приобрести месячный абонемент стоимостью в 999 рублей, что и умалчивалось.

Рекламодатель пытался обжаловать решение антимонопольной службы, но суды первой и второй инстанций сочли действия УФАС правомерными.

ИСТОЧНИК KP.RU