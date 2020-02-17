2020-02-17T16:09:20+03:00
Общество

МЧС Татарстана: из-за штормового предупреждения следует прекратить организованную перевозку детей

Ожидается сильная метель и ветер до 25 м/с
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Из-за штормового предупреждения – сильная метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, а также ветра до 25 м/с, в Татарстане увеличивается вероятность возникновения ЧС и происшествий. В частности, речь идет об обрыве электропроводов, обрушении плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов, а также с падением ветхих деревьев. Кроме того, во время ненастья возможно увеличение количеств ДТП и задержка рейсов на всех видах транспорта, сообщает МЧС Татарстана.

В связи с этим глава республиканского чрезвычайного ведомства Рафис Хабибуллин направил письмо в адрес руководителей министерств, ведомств, организаций и глав районов. В нем он рекомендует принять меры предупреждающие возникновения происшествий, связанных с грядущей непогодой.

В том числе, по мнению Хабибуллина, нужно прекратить на время организованную перевозку детей по дорогам и доводить прогноз погоды до руководителей учреждений с массовым пребыванием несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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