2020-02-17T16:45:24+03:00
Общество

Казанцы могут получить 10 бесплатных поездок в автобусе, если «настучат» на кондукторов

Такую «акцию» организовал пока только один городской перевозчик [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Пожаловаться можно на кондукторов, которые не пробивают кассовый чек, предлагают проехать за половину стоимости билета или грубятПожаловаться можно на кондукторов, которые не пробивают кассовый чек, предлагают проехать за половину стоимости билета или грубятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На выходных в автобусах маршрута №43 в Казани появились интересные объявления. Так, перевозчик «Байлык №3» предлагает пассажирам снимать на видео недобросовестных кондукторов и получить за это бесплатные поездки.

- Вам не пробили кассовый чек, предложили проехать за половину стоимости билета, нагрубили или вы стали свидетелем этого инцидента, присылайте видео на Whatsapp 8 906 323 79 79. Если ваша информация подтвердится, 10 поездок на нашем маршруте за счет предприятия, - написано в объявлении.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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