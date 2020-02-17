Казанцы могут получить 10 бесплатных поездок в автобусе, если «настучат» на кондукторов
Такую «акцию» организовал пока только один городской перевозчик [фото]
Пожаловаться можно на кондукторов, которые не пробивают кассовый чек, предлагают проехать за половину стоимости билета или грубятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На выходных в автобусах маршрута №43 в Казани появились интересные объявления. Так, перевозчик «Байлык №3» предлагает пассажирам снимать на видео недобросовестных кондукторов и получить за это бесплатные поездки.
- Вам не пробили кассовый чек, предложили проехать за половину стоимости билета, нагрубили или вы стали свидетелем этого инцидента, присылайте видео на Whatsapp 8 906 323 79 79. Если ваша информация подтвердится, 10 поездок на нашем маршруте за счет предприятия, - написано в объявлении.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU