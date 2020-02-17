В Казани время ожидания автобуса №89 сократят до 7 минут: схему движения по маршруту изменят на два месяца
Уже с этой субботы, 22 февраля, в Казани изменят схему движения по автобусному маршруту №89 «Ул.Академика Сахарова – ул.Гудованцева».
По-новому общественный транспорт будет ходить до 22 апреля, то есть в течение двух месяцев.
- Автобус №89 будет курсировать по схеме: улица Родины – проспект Победы – улица Академика Сахарова без отстоя подвижного состава на остановке «Ул.Академика Сахарова» далее по маршруту, - сообщили в комитете по транспорту Казани.
При этом не сообщается для чего нужен такой эксперимент. Зато обещается, что из-за новой схемы движения время ожидания автобуса №89 должно сократиться до 7 минут, а его пробег уменьшиться на 750 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU