В Ульяновске сотрудник гипермаркета вместе с женой попытался украсть продуктов на 6 000 рублей
16 февраля из гипермаркета на Московском шоссе в Ульяновске едва не похитили продуктов на 6 000 рублей. Кражу попытались совершить 24-летний сотрудник магазина и его 23-летняя жена.
Приглянувшийся товар молодые люди прятали в сумки. Однако коллеги несуна заметили это. Поэтому на выходе из торгового павильона молодых людей уже ждали росгвардейцы.
- Сотрудники вневедомственной охраны задержали пару, - сообщает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области..
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ИСТОЧНИК KP.RU