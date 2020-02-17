В Ульяновске сотрудник гипермаркета вместе с женой попытался украсть продуктов на 6 000 рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:57:52+03:00

Приглянувшийся товар молодые люди прятали в сумки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уйти им не удалось, их оперативно задержаны росгвардейцами

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16 февраля из гипермаркета на Московском шоссе в Ульяновске едва не похитили продуктов на 6 000 рублей. Кражу попытались совершить 24-летний сотрудник магазина и его 23-летняя жена.

Приглянувшийся товар молодые люди прятали в сумки. Однако коллеги несуна заметили это. Поэтому на выходе из торгового павильона молодых людей уже ждали росгвардейцы.

- Сотрудники вневедомственной охраны задержали пару, - сообщает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области..

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ИСТОЧНИК KP.RU