2020-02-17T14:53:23+03:00
Экономика

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году объем средств под управлением Private Banking ВТБ увеличился на 16% до 2,1 трлн рублей. За последние два года прирост данного показателя составил 62%. Доля ВТБ на российском рынке Private Banking в 2019 году достигла 30%. Число клиентов за последние два года выросло в 1,5 раза и превысило 20 тысяч человек.

Private Banking сегодня формирует существенную часть срочных депозитов розничного бизнеса ВТБ с долей 44% и является драйвером продаж инвестиционных продуктов с долей 60%. 60% клиентской базы Private Banking ВТБ – мужчины, 40% – женщины. Средний возраст клиентов – 51 год.

На протяжении последних лет отмечается значительный рост интереса VIP-клиентов к инвестиционным продуктам. Их проникновение в средства под управлением Private Banking ВТБ только за последний год увеличилось с 24% до 31%. Портфель инвестпродуктов Private Banking ВТБ в 2019 году вырос в 1,5 раза, до 656 млрд рублей.

Все больше интереса клиенты проявляют к новой услуге advisory, которая предполагает финансовое консультирование, при котором клиент принимает решения по управлению средствами сам. Портфель по ней в 2019 году вырос в 1,5 раза до 42 млрд рублей. Большим спросом пользуется инвестиционный check-up: ВТБ Private Banking анализирует портфель клиента и дает рекомендации по его изменению, а также прогнозирует доходность вне зависимости от того, где находятся активы.

Растет популярность инвестиционного страхования жизни, которое позволяет отчуждать активы в пользу третьих лиц, а также ЗПИФов, особенно после изменений в законодательстве, позволяющих помещать в ЗПИФ активы смешанного порядка. Также все большим спросом пользуется продуктово-сервисное предложение Private Banking ВТБ - Family Office.

- Мы постоянно мониторим и анализируем передовые тренды в мировой индустрии private banking & wealth management, лучшие практики имплементируем в наш бизнес, совершенствуем нашу продуктовую линейку, чтобы превосходить ожидания самых требовательных клиентов. Одним из сильных трендов мировой индустрии wealth management является растущий интерес частных состоятельных клиентов к инвестициям. Мы предлагаем им широкий выбор таких возможностей: стратегии доверительного управления, финансовое консультирование - advisory, персональный брокеридж, структурированные продукты с экспозицией на акции. Помимо классических инвестиционных инструментов активно работаем и с классом альтернативных инвестиций (private equity, коммерческая недвижимость и др.), - отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основными драйверами развития в 2019 году, как отметил Брейтенбихер, стали синергия с корпоративным блоком, новая модель продаж инвестиционных продуктов и тот факт, что в ВТБ сформировалась профессиональная команда, которая способна дать клиентам ВТБ Private Banking уровень инвестиционной экспертизы, ранее доступный только крупным институциональным инвесторам.

Внутри группы ВТБ финансовые советники Private Banking опираются на поддержку профильных специалистов по разным направлениям: экспертов по валютному и налоговому законодательству, финансовых и отраслевых аналитиков, asset и lifestyle менеджеров, специалистов по кредитованию и проектному финансированию. Такой подход и доступ к широкой сети партнеров группы ВТБ, оказывающих услуги VIP-клиентам банка на эксклюзивных условиях, многократно повышает качество профессиональней экспертизы.

СПРАВКА

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению банковским капиталом и обслуживанию премиальных клиентов банка и членов их семей. Клиентам доступны классические банковские услуги с оптимальными условиями, а также сложные структурированные продукты. Private Banking ВТБ обеспечивает уникальные условия доступа к современным инструментам управления активами, эксклюзивным продуктам, в том числе нефинансового характера. Family office ВТБ в структуре подразделения оказывает услуги по налоговому и юридическому сопровождению деятельности клиентов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани время ожидания автобуса №89 сократят до 7 минут: схему движения по маршруту изменят на два месяца
Сбил школьника и скрылся: в Казани ищут беглого водителя
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
Строительство Большого Казанского кольца идет с опережением: готовится к бетонированию пролетное строение путепровода
Большие автобусы должны вернуться в Набережные Челны к маю 2020 года
Сильная метель и ветер до 25 м/с: в Татарстане погода будет еще хуже, чем ожидали
В Татарстане во время пожара погиб бездомный мужчина
В казанском жилмассиве Вишневка введен карантин по бешенству
Детский сад и Абу-Даби: 18 февраля в двух районах Казани на день отключат свет
В Казани во время пожара в квартире пострадала пенсионерка
14 февраля прошла пресс-конференция с участием Генконсул Узбекистана в Казани Фариддина Насриева
В Казани в подземном переходе у «Кольца» киоски сносить не будут
Проблема не в лишнем весе: Форвард КАМАЗа Караев рассказал почему сорвался трансфер в ЦСКА
Замужняя женщина 24-44 лет без детей: в Казани «нарисовали» портрет туриста-2019
Скончался бывший министр образования Чувашии Владимир Данилов
Метель, мокрый снег и даже дождь: какая будет погода в Татарстане в начале недели
ДТП на проспекте Победы в Казани: момент аварии попал на видео
Татарстан вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни
А как ты провел эти выходные?: президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с сыном отправился на зимнюю рыбалку
На будущей неделе в Нижнекамске ряд горожан останется без света
В Казани на проспекте Победы иномарка врезалась в бетонное ограждение, погибли двое
В Марий Эл мужчина выпивал с товарищем, а после похитил из его квартиры пылесос, чайник и машинку для стрижки волос
В Чувашии 19-летний парень без водительских прав устроил смертельное ДТП
18 февраля жители Советского района Казани на сутки останутся без воды
В Татарстане начались поиски женщины, которая пропала больше двух недель назад