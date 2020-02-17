2020-02-17T14:31:48+03:00
Общество

Строительство Большого Казанского кольца идет с опережением: готовится к бетонированию пролетное строение путепровода

В работе задействованы 92 человека и 27 единиц техники
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) по некоторым пунктам идет с опережением графика. Как отмечают в Минтрансе Татарстана, на участке протяженностью 800 метров - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская, к бетонированию уже готовится пролетное строение путепровода.

Также там идет разработка грунта вдоль первой подпорной стенки - вместо запланированных 3150 кубометров грунта вывезли 3580 кубометров. То же самое и с завозом песка - вместо 14000 кубометров прибыло уже 15025.

Кроме того, на участке продолжают убирать высоковольтную линию, укладывать ливневую канализацию и обустраивать колодцы. Сейчас на стройке заняты 92 рабочих и 27 единиц техники. Строительство первого этапа БКК проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы там должны быть завершены в четвертом квартале 2020 года.

К слову, параллельно с этим идет проектирование второго этапа БКК - от улицы Борисковская до улицы Техническая с выездом на существующий путепровод на улице Тихорецкая. Там должны проложить трамвайные пути - от улицы Булатова до улицы Авангардная с выездом на существующую линию.

В итоге эта дорога соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с улицей Магистральная через улицу Тихорецкая.

- Мы выполняем те работы, которые были заложены еще Генпланом в 1969 году. Ситуация на дорогах в районе Фермского шоссе, улицы Технической – одна из самых напряженных в городе. В час пик здесь пробки достигают 7-9 баллов. Но заметные улучшения не за горами. Мы сможем от «Солнечного города», проспекта Победы напрямую попадать на улицу Авангардная, в центр города, - в свою очередь отметил мэр Казани Ильсур Метшин на своей еженедельной планерке.

СПРАВКА

Первый этап БКК по возведению является самым сложным. В него входит четырехполосная дорога с разделительной полосой шириной 9,5 метров для двух трамвайных путей. А над Фермским шоссе появится так же четырехполосный путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Строительство Большого Казанского кольца идет с опережением: готовится к бетонированию пролетное строение путепровода
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