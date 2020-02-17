Смертельный удар черенком от вил: жителю Чувашии суд дал более 9 лет колонии

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:19:29+03:00

А все началось с того, что сосед пришел к соседу

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49-летний житель деревни Старые Игити Красноармейского района был приговорен судом к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным по уголовной статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Было доказано, что днем 9 сентября прошлого года осужденный пришел в гости к соседу. Мужчины решили вместе выпить в огороде. Вот только во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. Тогда гость схватил деревянный черенок от вил и ударил им по голове хозяина. Тот упал на землю. В итоге пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу, где он спустя три дня скончался. Сообщают в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU