Сильная метель и ветер до 25 м/с: в Татарстане погода будет еще хуже, чем ожидали

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:58:21+03:00

При ненастье видимость сократиться до 500 метров и менее

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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Оказывается, что заявленная до этого погода будет еще хуже. Напомним, обещались метель, мокрый снег и даже дождь

А уже этим вечером, а также ночью и днем 18 февраля ожидается сильный ветер до 20 м/с, а с 21.00 до 06.00 местами до 25 м/с (в Казани до 22 м/с).

Также обещанные снег, в том числе мокрый, и дождь днем в отдельных районах будут особенно сильными. Метель же будет такой, что видимость ухудшится до 500 метров, а то и менее.

Кроме того, Гидрометцентр Татарстана предупреждает о гололеде, а утром и днем о тумане, но он будет лишь местами. На дорогах гололедица, накат и снежная каша. Температура воздуха же в своих максимальных значениях будет со знаком плюс.

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ИСТОЧНИК KP.RU