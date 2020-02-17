В казанском жилмассиве Вишневка введен карантин по бешенству

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:17:53+03:00

Пока официально не сообщается, идет ли речь о больной собаке, или лисе, или другом животном. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 17 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина по бешенству на территории казанского жилмассива Вишневка.

Причина в документе не указана. Так, что официальных данных о причинах такого решения пока нет. Пока можно только предполагать идет ли речь о больной лисе, собаке или о другом животном, у которого была обнаружена инфекция.

Тем не менее на территории жилмассива, согласно указу, в течение двух месяцев, если не будет новых случаев, запрещено: торговать домашними животными, вывозить их за пределы жилмассива, отлавливать диких животных, отводить на убой скот, который болен или имеет признаки бешенства, продавать или использовать в пищу молоко, от больных бешенством животных, а также скармливать его другому скоту.

Кроме того, запретили торговлю молоком от здоровых животных, без пастеризации, вывозить за пределы Вишневки шерсть и шкуры от здоровых животных и не прошедших дезинфекцию.

Также в указе президента Татарстана, который вступил в силу со дня его подписания, сказано - возложить разработку плана по ликвидации бешенства на главное управление ветеринарии Кабмина республики.

ИСТОЧНИК KP.RU