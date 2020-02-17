В Татарстане во время пожара погиб бездомный мужчина

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:31:00+03:00

По предварительным данным, трагедия произошла, когда он сам развел костер, чтобы согреться

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Пожар в заброшенном частном доме на улице Школьной в поселке Октябрьский Зеленодольского района начался в воскресенье, 16 февраля, в 2.27. На место прибыли пожарные, и увидели, что огнем уже объято полдома. На улице были очевидцы, которые сообщили о человеке, который не успел выйти из горящего здания.

С огнем удалось справиться, но во время разбора завалов было обнаружено тело 54-летнего мужчины.

- Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительным данным, в доме собиралась компания бездомных. Для того, чтобы согреться, один из них - погибший, развел внутри костер и уснул.

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ИСТОЧНИК KP.RU