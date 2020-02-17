Сбил школьника и скрылся: в Казани ищут беглого водителя

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:15:22+03:00

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Наезд на ребенка произошел еще 14 февраля. В тот день – в 14.30, около дома №191 на улице Декабристов 11-летний мальчик переходил дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора. В этот момент его и сбил автомобиль марки «Лада».

Машина ехала по улице Гагарина со стороны улицы Восход в направлении Декабристов. При повороте направо водитель, для которого тоже горел зеленый, не уступил маленькому пешеходу дорогу. В результате наезда мальчик получил ушиб стопы, а водитель поспешил скрыться. Сейчас его ищут сотрудники ГИБДД.

- Просьба очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 8 (843)533-38-15, 8 (843)533-38-48, - призывают в ГИБДД Казани.

Там также напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU