2020-02-17T15:15:22+03:00
Происшествия

Сбил школьника и скрылся: в Казани ищут беглого водителя

Ему грозит лишение прав или административный арест
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Медики зафиксировали у мальчика ушиб стопы.Медики зафиксировали у мальчика ушиб стопы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Наезд на ребенка произошел еще 14 февраля. В тот день – в 14.30, около дома №191 на улице Декабристов 11-летний мальчик переходил дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора. В этот момент его и сбил автомобиль марки «Лада».

Машина ехала по улице Гагарина со стороны улицы Восход в направлении Декабристов. При повороте направо водитель, для которого тоже горел зеленый, не уступил маленькому пешеходу дорогу. В результате наезда мальчик получил ушиб стопы, а водитель поспешил скрыться. Сейчас его ищут сотрудники ГИБДД.

- Просьба очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 8 (843)533-38-15, 8 (843)533-38-48, - призывают в ГИБДД Казани.

Там также напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за гибели рабочего на стройке в Набережных Челнах начата доследственная проверка
В Татарстане рука ребенка застряла в горячей батарее
До 10 тысяч казанцев смогут снятся в новом фильме Тимура Бекмамбетова
Неоднозначная реклама кофе в лифте казанского «Корстона» не понравилась антимонопольщикам
В Татарстане нашли живой Надежду Антипьеву, которая пропала две недели назад
В Набережных Челнах за интим с 15-летней школьницей повар может попасть за решетку
В Татарстане выделили 5 миллионов рублей на разведение лошадей татарской породы
Смертельный удар черенком от вил: жителю Чувашии суд дал более 9 лет колонии
Казанцы могут получить 10 бесплатных поездок в автобусе, если «настучат» на кондукторов
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
МЧС Татарстана: из-за штормового предупреждения следует прекратить организованную перевозку детей
Дирекцию спортивных и социальных проектов Казани возглавил Максим Денисов
В Казани время ожидания автобуса №89 сократят до 7 минут: схему движения по маршруту изменят на два месяца
Сбил школьника и скрылся: в Казани ищут беглого водителя
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
Строительство Большого Казанского кольца идет с опережением: готовится к бетонированию пролетное строение путепровода
Большие автобусы должны вернуться в Набережные Челны к маю 2020 года