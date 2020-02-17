В Казани во время пожара в квартире пострадала пенсионерка

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:33:03+03:00

Женщину вывели из дома через задымленный подъезд

Женщину спасли и доставили в больницу

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Пожар в квартире 89-летней пенсионерки на улице Кул Гали начался в 1.57 в воскресенье, 16 февраля. Соседи бабушки вовремя заметили дым, и смогли эвакуироваться на улицу еще до приезда представителей экстренных служб.

Они-то и рассказали прибывшим пожарным, что сама пенсионерка все еще может находится внутри горящей квартиры. Во время разведки женщина была обнаружена. Спасатели вывели ее на свежий воздух по лестничным пролетам, надев специальную маску.

Тем не менее пенсионерка все же пострадала от дыма. Медики "скорой" с предварительным диагнозом - "отравление продуктами горения", госпитализировали женщину в БСМП Казани.

- Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Горели вещи и мебель. Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU