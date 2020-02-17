Детский сад и Абу-Даби: 18 февраля в двух районах Казани на день отключат свет

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:52:26+03:00

Это, в том числе, связано с плановым ремонтом линий электропередач

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Так, в этот вторник, 18 февраля, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе, которые расположены по адресам: улица Челюскина, 33а (детский сад №26), 44, 46, 46а, 48.

А с 9.00 до 18.00 электричество отключат в поселке Абу-Даби Советского района, а именно в домах по улицам: Букетная, Волшебная, Тынлык, Хрустальная и Яктылык,

На это же время свет пропадет в поселке Новое Царицыно по улицам Илхам, Народная, Небесная, Татулык и Ялан, а также в поселке Чебакса по улицам 2-я Заречная, Беркутова, Заводская, Заречная, Зеленая, Нагорная, Пикина, Советская, Совхозная и Чапаева.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также его техобслуживанием на сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU