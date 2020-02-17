14 февраля прошла пресс-конференция с участием Генконсул Узбекистана в Казани Фариддина Насриева

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:38:09+03:00

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14 февраля в Торгово-промышленной палате республики Татарстан прошла пресс-конференция с участием Генерального консула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева и Председателя Союза «ТПП РТ» Шамиля Агеева.

Генконсул рассказал журналистам о предстоящем Первом Ташкентском международном инвестиционном форуме. Он состоится 5-6 марта в Ташкенте. В нем примет участие и делегация из Татарстана.

Фариддин Насриев отметил, что президенту Татарстана Рустаму Минниханову направлено приглашение на участие в форуме. Татарстан один из лучших партнеров Узбекистана среди регионов России, отметил Генконсул Узбекистана в Казани.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество растет и есть надежда на взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

- Татарстан на региональном уровне является одним из лучших торговых партнеров. Мы надеемся, что из года в год долгосрочные инвестиции будут увеличиваться, - отметил Фариддин Насриев. Он так же сказал, что Узбекистан активно сотрудничает с крупными компаниями КАМАЗ и «Татнефть»

Узбекистан готов привлечь не только крупный бизнес Татарстана, но и дать преференции малому и среднему бизнесу, отметил Фариддин Насриев.

Форум в Ташкенте будет работать по многим направлениям: плодово-овощная продукция, текстильная промышленность, нефтегазовая сфера, банковская сфера и другие.

По словам Генконсула Узбекистана в Казани на форуме ожидается участие делегаций многих стран, приглашены известные политические деятели. Перед проведением международного форума своеобразной репетицией стало проведение подобных инвестиционных форумов в регионах Узбекистана и было принято решение провести большой Ташкентскиий форум.

Журналистов и присутствующих предпринимателей интересовало, кто может принять участие в форуме. Фариддин Насриев отметил, что любой желающий может стать участником форума. Для это необходимо зарегистрироваться на официальном сайте министерства внешней торговали и инвестиций республики Узбекистан.

У предпринимателей были вопросы и к организации форума. По словам участника пресс-конференции, крупного инвестора, в Ташкенте есть проблемы с интернетом и телефонной связью, сложно и из России в Узбекистан дозвониться. Фариддин Насриев заверил, что таких проблем не будет. Сейчас в Узбекистане скоростной интернет есть даже в отдаленных районах.

Предпринимателей волновал и момент нетворкинга. Будет ли возможность найти партнеров каждому в своём направлении.

К примеру, представитель ТД «Эмиз» задал такой вопрос:

«В каком формате будет проходит знакомство с участниками форума в плане отраслей. Мы занимаемся пищевым производством, как мы сможем познакомиться? Я как экспортер, мне интересно встретить человека, который будет принимать мой экспорт у вас импорт. В каком формате все будет по отраслям?» На что Генконсул Узбекистана ответил: «По некоторым направлениям будут отдельные тематические семинары, группы. Мы готовы вам оказать содействие и найти контрагента в Узбекистане именно по пищевому производству. Возможно, не дожидаясь форума. И так же и других предпринимателей хотим проинформировать, что если есть желание работать с республикой Узбекистан по экспорту или по импорту, мы поможем вам найти контрагентов в Узбекистане».

Председатель Союза «ТПП РТ» Шамиль Агеев напомнил, что 24 февраля 2020 в Татарстан приезжает делегация из Узбекистана, это и политики и бизнесмены разных сфер деятельности.

- Мы должны продолжать наш контакт с Узбекистаном, это очень перспективный рынок сбыта и мы сейчас только в начале пути. Для предпринимателей это хорошая возможность наладить контакты, не упускайте возможность расширять свой бизнес, - отметил Шамиль Агеев

В свою очередь Фариддин Насриев отметил, что бизнесменам, желающим инвестировать в Узбекистан положены преференции, льготы и выгодные условия. Власти республики, по словам Генконсула Узбекистана в Казани готовы создать открытые и доступные условия для ведения бизнеса.