2020-02-17T15:42:36+03:00
Общество

Дирекцию спортивных и социальных проектов Казани возглавил Максим Денисов

Его предшественник - Азат Кадыров, стал первым замминистра спорта России
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"Фото: АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Стало известно, что Дирекцию спортивных и социальных проектов Казани возглавил 34-летний Максим Денисов. Ранее он был заместителем руководителя этой организации. О кадровом решении на своей соцстранице сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

- Удачи и новых масштабных проектов, - пожелал Леонов Денисову в Instagram.

Напомним, экс-глава Дирекции Азат Кадыров ушел со своего поста в связи с назначением первым замминистра спорта России.

СПРАВКА КП

Максим Денисов родился 22 июня 1985 года в Казани. В 2007 году он окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет. С 2010 по 2012 год он был начальником отдела федеральных программ и нацпроектов Управления инфраструктурного развития Минэкономики Татарстана.

В 2012 году Денисов начал работу в Дирекции спортивных и социальных проектов города. А спустя шесть лет стал заместителем гендиректора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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