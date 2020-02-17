В Татарстане выделили 5 миллионов рублей на разведение лошадей татарской породы

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:32:05+03:00

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Татарстан выделяет 5 миллионов рублей на программу разведения новой породы лошадей - татарской. Об этом рассказал во время коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия глава ведомства Марат Зяббаров.

Эти деньги получат те фермерские хозяйства, которые намерены разводить таких лошадей. Средства предусмотрены именно для закупки маточного поголовья.

Напомним, что год назад - 6 февраля 2019 года в госреестре охраняемых селекционных достижений зарегистрирован патент на лошадей породы "Татарская". Среди достоинство рысаков новой породы - уникальная выносливость. Они способны на протяжении 7-8 часов находиться в непрерывном движении. За световой день эти лошади могут преодолевать более 100 километров. Кроме этого, порода отличается еще и высокой плодовитостью, а также устойчивостью к жаре и холоду.

ИСТОЧНИК KP.RU