В Казани в подземном переходе у «Кольца» киоски сносить не будут
Несмотря на постановление мэрии Казани, киоски в подземном переходе у торгово-развлекательного комплекса «Кольца» (площадь Тукая) сноситься не будут. Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана.
Напомним, ранее городские власти утверждали, что киоски и ларьки там были установлены самовольно, а значит их следует убрать. Однако в суде выяснилось, что с 1994 года Казань сдавала помещения в аренду компании «САГАИС» и они, согласно технической и кадастровой документации, являются единым комплексом сооружений подземного пешеходного перехода.
Мало того, помещения были созданы компанией по поручению Администрации города Казани и приняты последней в эксплуатацию.
Никаких проблем с оплатой многие годы не возникало. Кроме того, компании платила за благоустройство и содержание подземного перехода.
Но в 2015 году истек последний договор аренды, а новый заключен не был. Несмотря на это, аренда добросовестно оплачивалась.
Сейчас мэрия Казани и «САГАИС» продолжают делить ларьки. Поэтому Арбитражный суд Татарстана решил не спешить с их сносом.
ИСТОЧНИК KP.RU