В Казани в подземном переходе у «Кольца» киоски сносить не будут

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:48:05+03:00

Сейчас мэрия Казани и «САГАИС» еще делят ларьки Фото: Андрей КАРА

Выяснилось, что они не являются самовольными постройками, какими их назвала мэрия города

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Несмотря на постановление мэрии Казани, киоски в подземном переходе у торгово-развлекательного комплекса «Кольца» (площадь Тукая) сноситься не будут. Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана.

Напомним, ранее городские власти утверждали, что киоски и ларьки там были установлены самовольно, а значит их следует убрать. Однако в суде выяснилось, что с 1994 года Казань сдавала помещения в аренду компании «САГАИС» и они, согласно технической и кадастровой документации, являются единым комплексом сооружений подземного пешеходного перехода.

Мало того, помещения были созданы компанией по поручению Администрации города Казани и приняты последней в эксплуатацию.

Никаких проблем с оплатой многие годы не возникало. Кроме того, компании платила за благоустройство и содержание подземного перехода.

Но в 2015 году истек последний договор аренды, а новый заключен не был. Несмотря на это, аренда добросовестно оплачивалась.

Сейчас мэрия Казани и «САГАИС» продолжают делить ларьки. Поэтому Арбитражный суд Татарстана решил не спешить с их сносом.

ИСТОЧНИК KP.RU