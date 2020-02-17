2020-02-17T13:21:23+03:00
Спорт

Проблема не в лишнем весе: Форвард КАМАЗа Караев рассказал почему сорвался трансфер в ЦСКА

По словам футболиста, ему сказали, что не хотят держать нападающего на скамейке запасных
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК ЦСКА.Фото: ФК ЦСКА.
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Нападающий набережночелнинского "КАМАЗа" Давид Караев за последние полгода успел серьезно заявить о себе на всю страну. В сентябре он забил в кубковом матче московскому "Спартаку", а в январе отправился на просмотр в другой столичный клуб - ЦСКА.

В составе "армейцев" Караев провел три сбора, регулярно играл в товарищеских матчах, даже гол забил. Вот только это ему не помогло. Тренерский штаб ЦСКА решил не подписывать контракт с Караевым. Болельщики московской команды были шокированы подобным решением и требовали от руководства объяснить причины.

Официального ответа пока нет. Меж тем, в СМИ появилась версия, что тренеров ЦСКА не устроил лишний вес Караева. Впрочем, сам футболист это отрицает.

- Я приехал с игровым весом — с которым выступал в ПФЛ. После обследования Виктор Михайлович подошел: «Давид, кое-что надо подправить». Пообщались на эту тему, я принял все как должное и скинул. Вообще не сказал бы, что я умирал, чтобы сбросить. Работал, как все, и через тренировки пара лишних кило сами ушли. Ни от тренера, ни от руководства, ни от тех, кто занимался вопросом моего будущего, я не услышал таких претензий. Состоялся личный разговор с Гончаренко, мне объяснили причины, почему решили меня не оставить. Игровые моменты, не буду их выносить. Гончаренко объяснил, как будет для меня и для ЦСКА. Даже хорошо, что он сказал все открыто и честно, - цитирует Караева портал sport24.ru.

Меж тем, Караев вернулся в состав КАМАЗа и вместе с командой отправился на Кипр для участия в Кубке ФНЛ. В первом же матче после возвращения Караев забил гол и помог своей команде сыграть вничью с волгоградским "Ротором" - 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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