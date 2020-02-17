Замужняя женщина 24-44 лет без детей: в Казани «нарисовали» портрет туриста-2019

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:08:53+03:00

Гости находились в Казани 4-7 дней и за это время тратили 22,6 тысяч рублей на человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего же в прошлом году столицу Татарстана посетили 3,5 миллиона человек

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В 2019 году Казань посетили 3,5 миллиона человек. Эта цифра на 9% превышает показатель 2018 года. 229,4 тысяч прошлогодних гостей города – иностранцы, в основном, из Китая, Казахстана, Германии, Турции, Украины и Белоруссии. Оставшиеся – россияне чаще всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Свердловской области и городов Приволжского Федерального округа.

Среднестатистическим туристом в Казани стала замужняя женщина 24-44 лет с высшим образованием и доходом в 25-35 тысяч рублей. Она путешествует на поезде, без детей, но в паре. Жить предпочитает в отеле или хостеле. Такой портрет «нарисовал» Центр развития туризма Татарстана.

Известно, что гости находились в Казани 4-7 дней и за это время тратили 22,6 тысяч рублей на человека.

- 79% опрошенных остались довольны поездкой, 93,5% готовы рекомендовать Казань друзьям и знакомым. В прошлом году 40% туристов приехали повторно, это на 5% больше, чем в 2018 году, - отмечает пресс-служба мэрии Казани.

Средняя загрузка отелей в 2019 году в городе составила 60%. Однако в августе, когда в Казани проходил чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, она поднялась до 75%.

Также охотно как мероприятия WorldSkills туристы посещали гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», Пасхальную ярмарку, хореографическое шоу «Прогулка по Казани», фестиваль моды, дизайна и уличного перфоманса «ОКНО», фестиваль военных оркестров «Фанфары Казани», зимний фестиваль «КышДаКар-фест» и ночной велофест.

ИСТОЧНИК KP.RU