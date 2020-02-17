2020-02-17T10:42:16+03:00
Общество

Скончался бывший министр образования Чувашии Владимир Данилов

Ему было 74 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
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В воскресенье, 16 февраля, скончался бывший министр образования Чувашии, кандидат исторических наук Владимир Данилов. Ему было 74 года. Причины смерти не сообщаются.

Отметим, Владимир Данилов родился 17 июля 1946 года в деревне Салагево, что в Янтиковском районе Чувашии. После школы он окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова и аспирантуру Института истории СССР АН СССР.

Главой Минобразования региона Данилов был с 1992 по 1994 и с 1996 по 1997 годы.

Похороны состоятся во вторник, 18 февраля. Информации о прощании с Владимиром Даниловым пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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