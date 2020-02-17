Метель, мокрый снег и даже дождь: какая будет погода в Татарстане в начале недели

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:14:28+03:00

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В течение ближайших дней погода в Татарстане будет плюсовой. Так, согласно прогнозам Гидрометцентра республики, в понедельник, 17 февраля, регион окажется под властью передней части обширного и глубокого североатлантического циклона. Днем, в том числе и в Казани, ожидается метель и сильный ветер с порывами от 17 до 22 м/с. Температура воздуха в своих максимальных значениях будет от -4 до +1 градуса (в Казани от -1 до +1).

В последующие же два дня в Татарстане погода должна будет подчиниться влиянию активных атмосферных фронтов и теплого сектора, перемещающегося по северным широтам циклона.

Так, 18 февраля ожидаются осадки в виде снега, в том числе и мокрого, а также дождя. В отдельных районах метель. Ночью и утром порывы ветра до 24 м/с, температура воздуха – от 0 до -5 градусов. Днем же столбики термометров покажут от -2 до +3, ветер чуть стихнет – от 15 до 20 м/с. На дорогах гололедица.

В среду, 19 февраля, осадки продолжатся. Ожидается снег, в том числе мокрый, и в отдельных районах метель. Ночью – от -4 до +1, днем – от -2 до +3 градусов. Ветер в светлое время суток в порывах будет достигать 15 м/с. На дорогах все та же гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU