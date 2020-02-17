2020-02-17T09:48:54+03:00
Происшествия

ДТП в проспекте Победы в Казани: момент аварии попал на видео

На месте погибли два человека, еще двое были госпитализированы [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Момент аварии на проспекте Победы, в которой погибли два человека, попал на видео. Судя по кадрам автомобиль Audi слишком близко ехал на скорости около бетонного ограждения трамвайной остановки. После удара видно вспышку и дым. Ждавшие трамвая люди перескакивали через ограждения и бежали на помощь пострадавшим.

ДТП в проспекте Победы в Казани: момент аварии попал на видео.соцсети

Напомним, смертельная авария произошла в прошедшее воскресенье, 16 февраля. От удара о бетонное ограждение иномарку откинуло. Она превратилась в груда металла. По сообщениям очевидцев в соцсетях, на месте происшествия погибли два человека, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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