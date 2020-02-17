2020-02-17T09:17:49+03:00
Общество

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни

Впереди традиционно только Москва, Санкт-Петербург и Московская область
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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По итогам 2019 года, набрав чуть более 66,8 балла, Татарстан занял четвертое место в рейтинге российских регионов с самым высоким уровнем качества жизни. Так, согласно исследованию РИА «Новости», на первом месте традиционно Москва (79,27 балла), на втором – Санкт-Петербург (77,31 балла), а на третьем – Московская область (74,5 балла). Замыкает же топ-5 Белгородская область, которая набрала почти 64 балла.

То есть, по сути, данный рейтинг особо не отличается от топ-регионов за 2018 год. На вершине списка все те же субъекты – с первое по седьмое место.

И, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Все дело в том, что у лидеров рейтинга для удержания своих позиций есть развитая инфраструктура, высокий уровень развития экономики и социальной сферы, а также высокий потенциал дальнейшего развития.

Отметим, что при составлении рейтинга проводился анализ 70 показателей, в том числе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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