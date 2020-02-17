2020-02-17T08:43:12+03:00
Общество

А как ты провел эти выходные?: президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с сыном отправился на зимнюю рыбалку

Для этого глава республики посетили комплекс по производству осетровых [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: @rusminnikhanovФото: @rusminnikhanov
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Это воскресенье для президента Татарстана Рустама Минниханова стало коротким рабочим днем. Поэтому глава республики решил воспользоваться возникшим свободным временем, чтобы вместе с сыном – Искандером, сходить на зимнюю рыбалку.

Выбрались недалеко. На местный комплекс по производству осетровых. Там, судя, по выложенным в инстаграм президентом Татарстана фотографиям, и улов соответствующий. В этом комплексе, к слову, может порыбачить любой, купить того же осетра или форель.

Фото: @rusminnikhanov

Фото: @rusminnikhanov

В комментариях к фото подписчики Минниханова забеспокоились, что он мог замерзнуть, так как не был одет соответствующе к зимней рыбалке.

Фото: @rusminnikhanov

Фото: @rusminnikhanov

ИСТОЧНИК KP.RU

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