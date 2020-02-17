А как ты провел эти выходные?: президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с сыном отправился на зимнюю рыбалку
Это воскресенье для президента Татарстана Рустама Минниханова стало коротким рабочим днем. Поэтому глава республики решил воспользоваться возникшим свободным временем, чтобы вместе с сыном – Искандером, сходить на зимнюю рыбалку.
Выбрались недалеко. На местный комплекс по производству осетровых. Там, судя, по выложенным в инстаграм президентом Татарстана фотографиям, и улов соответствующий. В этом комплексе, к слову, может порыбачить любой, купить того же осетра или форель.
Фото: @rusminnikhanov
В комментариях к фото подписчики Минниханова забеспокоились, что он мог замерзнуть, так как не был одет соответствующе к зимней рыбалке.
Фото: @rusminnikhanov
ИСТОЧНИК KP.RU