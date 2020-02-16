В Казани на проспекте Победы иномарка врезалась в бетонное ограждение, погибли двое
В воскресенье, 16 февраля, у дома №56 на проспекте Победы в Казани произошла смертельная авария. Автомобиль Audi на высокой скорости врезался в бетонное ограждение у подземного перехода. На месте погибло два человека, еще двое были госпитализированы. Информация об этом появилась в соцсетях.
Судя по кадрам опубликованным очевидцами, от удара иномарка превратилась в груду мателлолома. У машины оторвало колесо и двигатель.
Личности погибших пока неизвестны. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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