В Казани на проспекте Победы иномарка врезалась в бетонное ограждение, погибли двое

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:06:37+03:00

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В воскресенье, 16 февраля, у дома №56 на проспекте Победы в Казани произошла смертельная авария. Автомобиль Audi на высокой скорости врезался в бетонное ограждение у подземного перехода. На месте погибло два человека, еще двое были госпитализированы. Информация об этом появилась в соцсетях.

Судя по кадрам опубликованным очевидцами, от удара иномарка превратилась в груду мателлолома. У машины оторвало колесо и двигатель.

Личности погибших пока неизвестны. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU