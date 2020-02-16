На будущей неделе в Нижнекамске ряд горожан останется без света

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:31:22+03:00

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На будущей неделе в Нижнекамске состоится плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах. Из-за этого ряд местных жителей останется без света. Администрация города опубликовала список адресов, где будет отключено электричество.

Так, в понедельник, 17 февраля, с 9.00 до 12.00 света не будет в домах №2, 4А, 6 и 8 на улице Менделеева, а с 13.00 до 17.00 - в домах №2, 4 и 4А на той же улице.

В среду, 19 февраля, с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах №5, 7, 9, 11 и 13 на улице Лесная и домах №44, 46, 48, 52 и 54 на улице Гагарина. 20 февраля с 9.00 до 12.00 та же участь коснется домов №36 и 36А на улице Менделеева и домов №10, 12, 14 и 16 на улице Бызова. А с 13.00 до 17.00 света не будет в домах №36, 36А и домах №6, 12, 14 и 16 на улице Бызова.

В пятницу, 21 февраля, с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители домов №32, 32б и 34 на улице Менделеева и дома №47 на улице Шинников.

ИСТОЧНИК KP.RU