2020-02-16T16:07:07+03:00
Происшествия

В Марий Эл мужчина выпивал с товарищем, а после похитил из его квартиры пылесос, чайник и машинку для стрижки волос

Когда пострадавший протрезвел, он обратился в полицию
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Злоумышленник воспользовался состоянием нетрезвого друга.Злоумышленник воспользовался состоянием нетрезвого друга.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

47-летний житель Волжска обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что несколько дней подряд выпивал со своим товарищем. Когда мужчина протрезвел, не обнаружил дома своего приятеля, а вместе с ним пылесоса, электрического чайника, машинки для стрижки волос и мобильного телефона. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Злоумышленник был установлен и задержан. Полицейским он признался, что воспользовался состоянием нетрезвого друга и украл у него телефон и ключи от квартиру. На следующий день он вернулся к товарищу и вынес технику.

- К моменту задержания, мобильный телефон злоумышленник успел сдать в ломбард, остальное имущество изъято сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани на проспекте Победы иномарка врезалась в бетонное ограждение, погибли двое
В Марий Эл мужчина выпивал с товарищем, а после похитил из его квартиры пылесос, чайник и машинку для стрижки волос
В Чувашии 19-летний парень без водительских прав устроил смертельное ДТП
18 февраля жители Советского района Казани на сутки останутся без воды
В Татарстане начались поиски женщины, которая пропала больше двух недель назад
На следующей неделе в Татарстане вновь потеплеет, но будет очень ветрено
В Татарстане нашли 32-летнюю Олесю Набиуллину, которая пропала почти неделю назад
В Татарстане двое мужчин отравились угарным газом и умерли
В Чебоксарах столкнулись три легковушки
В Набережных Челнах мужчина выпал с пятого этажа, закурив сигарету
В Казани стартовал чемпионат по лыжным гонкам памяти Сергея Ашихмина
В Чувашии назначен и.о. министра промышленности и энергетики
В Казани в массовой аварии пострадал один человек
Сотрудники СУ СКР Чувашии присоединились к акции "Спасибо каждому ветерану!"
Татарстанцев приглашают принять участие в создании музея "Дорога памяти"
На Татарстан опустился туман
Граффити на домах и выставки современного искусства: в Татарстане может пройти фестиваль «Культурный код»
В Набережных Челнах реконструируют набережную Табеева
В 2019 году в Татарстане отловили 19,8 тысяч бездомных животных
В Татарстане открыт туристический маршрут электропоезда "Казань-Кукмор"
В Ульяновске росгвардейцы задержали пьяного водителя, который отказывался платить за бензин
15 февраля в Казани пройдет митинг, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Чувашии мужчина, забивший насмерть мать, приговорен к 8 годам колонии
В аэропорту Казани иностранец попался с партией товара для салонов красоты
Чиновник из Татарстана стал первым замминистра спорта России