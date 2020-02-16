В Марий Эл мужчина выпивал с товарищем, а после похитил из его квартиры пылесос, чайник и машинку для стрижки волос

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:07:07+03:00

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47-летний житель Волжска обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что несколько дней подряд выпивал со своим товарищем. Когда мужчина протрезвел, не обнаружил дома своего приятеля, а вместе с ним пылесоса, электрического чайника, машинки для стрижки волос и мобильного телефона. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Злоумышленник был установлен и задержан. Полицейским он признался, что воспользовался состоянием нетрезвого друга и украл у него телефон и ключи от квартиру. На следующий день он вернулся к товарищу и вынес технику.

- К моменту задержания, мобильный телефон злоумышленник успел сдать в ломбард, остальное имущество изъято сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU