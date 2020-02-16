В Чувашии 19-летний парень без водительских прав устроил смертельное ДТП

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:23:14+03:00

Иномарка выехала на встречку, где столкнулась с отечественной легковушкой [фото]

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В субботу, 16 февраля, на сотом километре автодороги “Чебоксары-Сурское” в Шумерлинском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль “Рено-Флюенс” выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем иномарки находился 19-летний парень, который не имеет водительского удостоверения.

В месте ДТП от полученных травм скончалась 50-летняя жительница Чебоксар - пассажирка отечественной легковушки. Еще три человека, включая виновника аварии, были доставлены в больницу.

- Водитель иномарки освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Трезвым был и водитель ВАЗ-2114, который также пострадал в результате аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU