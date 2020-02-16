В Чувашии 19-летний парень без водительских прав устроил смертельное ДТП
В субботу, 16 февраля, на сотом километре автодороги “Чебоксары-Сурское” в Шумерлинском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль “Рено-Флюенс” выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем иномарки находился 19-летний парень, который не имеет водительского удостоверения.
В месте ДТП от полученных травм скончалась 50-летняя жительница Чебоксар - пассажирка отечественной легковушки. Еще три человека, включая виновника аварии, были доставлены в больницу.
- Водитель иномарки освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Трезвым был и водитель ВАЗ-2114, который также пострадал в результате аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
Фото: пресс-служба МВД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»