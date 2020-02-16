На следующей неделе в Татарстане вновь потеплеет, но будет очень ветрено
Зимняя погода в Татарстане не хочет устанавливаться надолго, и уже на будущей неделе в республику вновь придет потепление. Однако вместе с тем на регион обрушатся мокрый снег, дождь и метель.
Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 17 февраля, в республике потеплеет до +1 градуса. Местами может идти небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Последующие два дня в регионе станет еще теплее - до +3 градусов. Но в республике ожидаются метели и усиление ветра до 21 метра в секунду. На дорогах же синоптики обещают гололедицу.
ИСТОЧНИК KP.RU