На следующей неделе в Татарстане вновь потеплеет, но будет очень ветрено

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:02:17+03:00

Вместе с тем потеплением на регион обрушатся мокрый снег, дождь и метель. Фото: Александр АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

Зимняя погода в Татарстане не хочет устанавливаться надолго, и уже на будущей неделе в республику вновь придет потепление. Однако вместе с тем на регион обрушатся мокрый снег, дождь и метель.

Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 17 февраля, в республике потеплеет до +1 градуса. Местами может идти небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Последующие два дня в регионе станет еще теплее - до +3 градусов. Но в республике ожидаются метели и усиление ветра до 21 метра в секунду. На дорогах же синоптики обещают гололедицу.

ИСТОЧНИК KP.RU