2020-02-16T12:02:17+03:00
Общество

На следующей неделе в Татарстане вновь потеплеет, но будет очень ветрено

Уже 17 февраля показатели термометров в регионе поднимутся до +1 градуса
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем потеплением на регион обрушатся мокрый снег, дождь и метель.Вместе с тем потеплением на регион обрушатся мокрый снег, дождь и метель.Фото: Александр АБРАМОВ
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Зимняя погода в Татарстане не хочет устанавливаться надолго, и уже на будущей неделе в республику вновь придет потепление. Однако вместе с тем на регион обрушатся мокрый снег, дождь и метель.

Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 17 февраля, в республике потеплеет до +1 градуса. Местами может идти небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Последующие два дня в регионе станет еще теплее - до +3 градусов. Но в республике ожидаются метели и усиление ветра до 21 метра в секунду. На дорогах же синоптики обещают гололедицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На следующей неделе в Татарстане вновь потеплеет, но будет очень ветрено
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