18 февраля жители Советского района Казани на сутки останутся без воды

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:12:27+03:00

Воды у ряда горожан не будет с 9.00 18 февраля до 6.00 19 февраля. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Водоснабжение также будет отключено в нескольких школах, детсадах, спортивных объектах и поликлинике ДРКБ

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Во вторник, 18 февраля, в Советской районе Казани на сутки отключат водоснабжение. Причина этого - работы по подключению водопровода.

Так, с 9.00 18 февраля до 6.00 19 февраля воды не будет в жилых домах №2, 4, 6а, 10а, 14, 1, 16а, 18 и 26а на улице Бигичева, домах № 5, 5а, 13, 15 и 15а на улице Вагапова, домах №17, 31, 33, 37, 39, 39/1 и 41 на улице Академика Глушко и доме №20 на улице Академика Сахарова.

Кроме того, без воды останутся детский сад № 185 (Бигичева, 8 и Академика Глушко, 29), детский сад №109 (Академика Глушко 25), поликлиника ДРКБ (Бигичева, 20), школа №174 (Бигичева, 26), школа №171 (Вагапова, 11), гостиница (Вагапова, 5), ледовая арена “Ак буре” (Вагапова, 17), спортивный комплекс “Ак буре” (Вагапова, 17а) и бассейн “Ак буре” (Вагапова, 17 корпус 1).

Казанцев просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU