2020-02-16T11:07:20+03:00
Общество

В Татарстане нашли 32-летнюю Олесю Набиуллину, которая пропала почти неделю назад

Женщина жива
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Татарстане завершились поиски 32-летней Олеси Набиуллиной из деревни Караелга, что в Заинском районе. Женщина, стоящая на учете в психоневрологическом диспансере, ушла из дома 10 февраля и с тех пор не выходила на связь с близкими. Была информация, что пропавшая может находиться в Набережных Челнах.

В субботу, 15 февраля, Олеся Набиуллина была найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК “ВАСИЛИСА”. Где именно она находилась и чем занималась на протяжении пяти дней волонтеры не уточняют.

Напомним, в Набережных Челнах до сих пор не нашли 24-летнюю Эльнару Гурбанову и 63-летнего Николая Нестеркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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