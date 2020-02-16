В Татарстане нашли 32-летнюю Олесю Набиуллину, которая пропала почти неделю назад

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане завершились поиски 32-летней Олеси Набиуллиной из деревни Караелга, что в Заинском районе. Женщина, стоящая на учете в психоневрологическом диспансере, ушла из дома 10 февраля и с тех пор не выходила на связь с близкими. Была информация, что пропавшая может находиться в Набережных Челнах.

В субботу, 15 февраля, Олеся Набиуллина была найдена живой. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК “ВАСИЛИСА”. Где именно она находилась и чем занималась на протяжении пяти дней волонтеры не уточняют.

Напомним, в Набережных Челнах до сих пор не нашли 24-летнюю Эльнару Гурбанову и 63-летнего Николая Нестеркина.

ИСТОЧНИК KP.RU