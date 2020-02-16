2020-02-16T10:39:43+03:00
Происшествия

В Татарстане двое мужчин отравились угарным газом и умерли

Несчастный случай произошел поздно вечером на улице Лесная в Нурлате
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В субботу, 15 февраля, в 21.05 в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Лесная в Нурлате найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Когда на место приехал дежурный фельдшер “скорой” пострадавшие уже были мертвы.

- В 21.13 по прибытию оперативной группы было установлено, что в доме находятся два тела погибших мужчин. Личности и причина происшествия устанавливаются. На месте работают специалисты горгаза и правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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