В Татарстане двое мужчин отравились угарным газом и умерли
В субботу, 15 февраля, в 21.05 в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Лесная в Нурлате найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Когда на место приехал дежурный фельдшер “скорой” пострадавшие уже были мертвы.
- В 21.13 по прибытию оперативной группы было установлено, что в доме находятся два тела погибших мужчин. Личности и причина происшествия устанавливаются. На месте работают специалисты горгаза и правоохранительных органов, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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