В Чебоксарах столкнулись три легковушки

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:09:57+03:00

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Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 15 февраля, в столице Чувашии. Как сообщили очевидцы в соцсетях, водитель иномарки "Мицубиси Лансер" двигался по Эгерскому бульвару с нарушением правил дорожного движения - он словно играл в шашки, маневрируя между автомобилями. В какой-то момент перед его легковушкой остановилась для поворота "Лада Калина". Водитель иномарки, чтобы избежать аварии, попытался объехать "Калину" по встречке, и вылетел лоб в лоб "КИА Солярис", после столкновения его автомобиль столкнулся и с "Тойотой Королой".

Помощь медиков на месте аварии потребовалась одному пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU