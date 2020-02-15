В Набережных Челнах мужчина выпал с пятого этажа, закурив сигарету

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:36:39+03:00

Во время падения он получил смертельную травму и скончался в больнице

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Трагическая случайность, в результате которой погиб 56-летний мужчина, произошла 14 февраля вечером в Набережных Челнах. По предварительным данным, житель одной из квартир на пятом этаже 25-го комплекса вышел покурить, но по какой-то причине не удержал равновесие и выпал с лестничной площадки. Упал он на бетонный пол четвертого этажа и во время падения получил тяжелую травму головы.

Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался в реанимации.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка правоохранительными органами Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU