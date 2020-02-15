2020-02-15T14:36:39+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах мужчина выпал с пятого этажа, закурив сигарету

Во время падения он получил смертельную травму и скончался в больнице
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Не смотря на усилия врачей, мужчина скончалсяНе смотря на усилия врачей, мужчина скончался
Изменить размер текста:

Трагическая случайность, в результате которой погиб 56-летний мужчина, произошла 14 февраля вечером в Набережных Челнах. По предварительным данным, житель одной из квартир на пятом этаже 25-го комплекса вышел покурить, но по какой-то причине не удержал равновесие и выпал с лестничной площадки. Упал он на бетонный пол четвертого этажа и во время падения получил тяжелую травму головы.

Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался в реанимации.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка правоохранительными органами Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах столкнулись три легковушки
В Набережных Челнах мужчина выпал с пятого этажа, закурив сигарету
В Казани стартовал чемпионат по лыжным гонкам памяти Сергея Ашихмина
В Чувашии назначен и.о. министра промышленности и энергетики
В Казани в массовой аварии пострадал один человек
Сотрудники СУ СКР Чувашии присоединились к акции "Спасибо каждому ветерану!"
Татарстанцев приглашают принять участие в создании музея "Дорога памяти"
На Татарстан опустился туман
Граффити на домах и выставки современного искусства: в Татарстане может пройти фестиваль «Культурный код»
В Набережных Челнах реконструируют набережную Табеева
В 2019 году в Татарстане отловили 19,8 тысяч бездомных животных
В Татарстане открыт туристический маршрут электропоезда "Казань-Кукмор"
В Ульяновске росгвардейцы задержали пьяного водителя, который отказывался платить за бензин
15 февраля в Казани пройдет митинг, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Чувашии мужчина, забивший насмерть мать, приговорен к 8 годам колонии
В аэропорту Казани иностранец попался с партией товара для салонов красоты
Чиновник из Татарстана стал первым замминистра спорта России