2020-02-15T13:55:52+03:00
Общество

В Казани стартовал чемпионат по лыжным гонкам памяти Сергея Ашихмина

Открывали спортивное состязание мэр столицы Ильсур Метшин и супруга погибшего Героя России Елена
Лика ИСАЕВА
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Во время соревнованийВо время соревнованийФото: Из материалов пресс-службы
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Сегодня, 15 февраля, на казанском стадионе "Локомотив" в микрорайоне "Юдино" прошло открытие чемпионата и первенства по лыжным гонкам памяти Сергея Ашихмина. В мероприятии приняли участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и супруга Героя России Елена Ашихмина вместе с сыном.

- Я счастлива, что эти соревнования проходят уже во второй раз, и очень благодарна за это организаторам, - отметила Елена Ашихмина. - Вдвойне приятно оттого, что это был любимый вид спорта Сергея.

В течение двух дней, 15-16 февраля, участники соревнований выяснят лучшего, состязаясь в восьми возрастных группах: мужчины 1978 г.р. и старше, 1979-1999 г.р., юноши 2000-2001 г.р, 2002-2003 г.р., женщины 1978 г.р. и старше, 1979-1999 г.р., девушки 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р.

По итогам субботнего дня соревнований в свободном стиле победителями стали Елена Горохова – в группе среди женщин 1978 г.р. и старше, Светлана Травина – в группе среди женщин 1979-1999 г.р., Алина Галимзянова – в группе среди юниорок 2000-2001 г.р. и Зульфия Хабибрахманова – в группе среди девушек 2002-2003 г.р.

ИСТОЧНИК KP.RU

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