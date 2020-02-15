В Чувашии назначен и.о. министра промышленности и энергетики
В пятницу, 14 февраля, своим Указом врио главы Чувашии Олег Николаев назначил Игоря Воропаева и.о. министром промышленности и энергетики.
В Указе объясняется причина назначения Воропаева только и.о. - ему предстоит возглавить ведомство в период проведения организационно-штатных мероприятий по образованию Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики.
Воропаев известен в регионе тем, что в 2008 году он был руководителем Секретариата Председателя Кабинета Министров Чувашии, в 2010 – директором новочебоксарского МУП "Водоканал". В 2016 году он являлся первым заместителем генерального директора ГУП "Чувашавтотранс".
ИСТОЧНИК KP.RU
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