2020-02-15T12:57:44+03:00
Политика

В Чувашии назначен и.о. министра промышленности и энергетики

Им стал Игорь Воропаев
Лика ИСАЕВА
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Олег Николаев назначил и.о.министра промышленности и энергетикиОлег Николаев назначил и.о.министра промышленности и энергетикиФото: Из материалов пресс-службы
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В пятницу, 14 февраля, своим Указом врио главы Чувашии Олег Николаев назначил Игоря Воропаева и.о. министром промышленности и энергетики.

В Указе объясняется причина назначения Воропаева только и.о. - ему предстоит возглавить ведомство в период проведения организационно-штатных мероприятий по образованию Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Воропаев известен в регионе тем, что в 2008 году он был руководителем Секретариата Председателя Кабинета Министров Чувашии, в 2010 – директором новочебоксарского МУП "Водоканал". В 2016 году он являлся первым заместителем генерального директора ГУП "Чувашавтотранс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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