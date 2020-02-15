2020-02-15T11:42:33+03:00
Происшествия

В Казани в массовой аварии пострадал один человек

На улице Восстания" вечером 14 февраля столкнулись три легковушки
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля поздно вечером в Московском районе столицы Татарстана. На перекрестке улиц Восстания-Васильченко-Кулахметова напротив дома №86а по улице Восстания на большой скорости столкнулись "Лада", "Опель" и "КИА". Автомобили после аварии разметало на несколько метров друг от друга. Все они получили серьезные повреждения.

В столкновении пострадал один из водителей. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

- Устанавливаются точные причины аварии, выясняется степень вины каждого водителя, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии назначен и.о. министра промышленности и энергетики
В Казани в массовой аварии пострадал один человек
Сотрудники СУ СКР Чувашии присоединились к акции "Спасибо каждому ветерану!"
Татарстанцев приглашают принять участие в создании музея "Дорога памяти"
На Татарстан опустился туман
Граффити на домах и выставки современного искусства: в Татарстане может пройти фестиваль «Культурный код»
В Набережных Челнах реконструируют набережную Табеева
В 2019 году в Татарстане отловили 19,8 тысяч бездомных животных
В Татарстане открыт туристический маршрут электропоезда "Казань-Кукмор"
В Ульяновске росгвардейцы задержали пьяного водителя, который отказывался платить за бензин
15 февраля в Казани пройдет митинг, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Чувашии мужчина, забивший насмерть мать, приговорен к 8 годам колонии
В аэропорту Казани иностранец попался с партией товара для салонов красоты
Чиновник из Татарстана стал первым замминистра спорта России