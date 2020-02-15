В Казани в массовой аварии пострадал один человек
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля поздно вечером в Московском районе столицы Татарстана. На перекрестке улиц Восстания-Васильченко-Кулахметова напротив дома №86а по улице Восстания на большой скорости столкнулись "Лада", "Опель" и "КИА". Автомобили после аварии разметало на несколько метров друг от друга. Все они получили серьезные повреждения.
В столкновении пострадал один из водителей. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.
- Устанавливаются точные причины аварии, выясняется степень вины каждого водителя, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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