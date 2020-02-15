В Казани в массовой аварии пострадал один человек

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:42:33+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля поздно вечером в Московском районе столицы Татарстана. На перекрестке улиц Восстания-Васильченко-Кулахметова напротив дома №86а по улице Восстания на большой скорости столкнулись "Лада", "Опель" и "КИА". Автомобили после аварии разметало на несколько метров друг от друга. Все они получили серьезные повреждения.

В столкновении пострадал один из водителей. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

- Устанавливаются точные причины аварии, выясняется степень вины каждого водителя, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU