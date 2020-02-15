Сотрудники СУ СКР Чувашии присоединились к акции "Спасибо каждому ветерану!"

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:49:47+03:00

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Сотрудники чувашского присоединились к всероссийской акции "Спасибо каждому ветерану!", которая была инициирована СК России. Цель акции в том, чтобы ни один ветеран не остался без внимания и помощи, ведь с каждым годом героев, отстоявших Победу в 1945 году, кто сам может поведать новым поколениям россиян о событиях Великой Отечественной войны, среди нас остается все меньше, сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии.

В преддверии наступающего юбилея Победы сотрудники республиканского ведомства вместе с кадетами Ядринской средней общеобразовательной школы №2 и лицея государственной службы и управления из города Канаша, членами клуба ветеранов Ядринского комплексного центра социального обслуживания населения пришли в гости к ветеранам Великой Отечественной войны – Анастасии Степановне Караевой, проживающей в селе Полянки Ядринского района, и жителю деревни Тузи-Чурино Красноармейского района Николаю Александровичу Александрову.

Анастасии Караевой подарили стиральную машину, а Николаю Александрову - ортопедический матрас.

ИСТОЧНИК KP.RU