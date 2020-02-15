2020-02-15T09:52:16+03:00
Общество

Татарстанцев приглашают принять участие в создании музея "Дорога памяти"

Для этого они могут загрузить фотографии родственников-красноармейцев через МФЦ и отделения соцзащиты
Лика ИСАЕВА
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Фотографии и письма с фронта можно отцифровать в МФЦ и отделениях соцзащитыФотографии и письма с фронта можно отцифровать в МФЦ и отделениях соцзащиты
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Жителей республики приглашают принять участие в создании уникального музея - "Дорога памяти". Фотографии своих родных - красноармейцев, и фронтовых писем они могут загрузить через МФЦ и отделения соцзащиты для создания экспозиции, которая разместится на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России. Открытие этого экспоцентра запланировано к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы, 9 мая 2020 года.

- Совместно с руководством республики проводится большая работа: в ближайшее время наши граждане смогут оцифровать и загрузить фотографии для музея в МФЦ, отделениях соцзащиты, в других общественных учреждениях, - сообщил военный комиссар республики Сергей Погодин.

На сегодняшний день военными комиссариатами республики собраны фотографии 25 851 красноармейца, а также 847 фронтовых писем.

Уникальный проект Минобороны России "Дорога памяти" призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Центрального военного округа ВС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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