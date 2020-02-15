2020-02-15T08:57:38+03:00
Общество

На Татарстан опустился туман

МЧС республики сообщает, что атмосферное явление может продлится до 10.00 субботы, 15 февраля
Лика ИСАЕВА
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Утро в Татарстане началось с туманаУтро в Татарстане началось с туманаФото: Лика ИСАЕВА
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МЧС республики вчера, 14 февраля, предупредило жителей и гостей о том, что регион ждет туман. С 23.00 14 февраля, как прогнозировали специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, было зафиксирована интенсивность метеорологического явления. Туман над республикой может сохраниться до 10.00 субботы, 15 февраля.

Автомобилисты из различных районов Татарстана делятся в соцсетях фотографиями автодорог, где из-за атмосферного явления ухудшилась видимость. Водителей Госавтоинспекция республики убедительно попросила соблюдать скоростной режим и не обгонять впереди идущий транспорт. Сообщений о ДТП пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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