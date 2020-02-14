В 2019 году в Татарстане отловили 19,8 тысяч бездомных животных

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:52:12+03:00

Но не всех их умерщвляют

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в прошлом году в Татарстане было отловлено 19,8 тысяч бездомных животных. Такую цифру журналистам назвал начальник правового отдела главного управления ветеринарии Кабмина республики Артур Исмагилов.

Он отметил, что уличных животных сейчас умерщвляют очень редко. Новые правила обращения с ними предполагают только отлов, стерилизацию и дальнейший контроль.

Напомним, правительство Татарстана установило норму по количеству бродячих собак и кошек на душу населения. Так, в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске на каждую тысячу жителей должно приходиться 2,8 бездомных животных. В остальных городах и районах республики – 2 собаки или кошки на тысячу человек.

ИСТОЧНИК KP.RU