Граффити на домах и выставки современного искусства: в Татарстане может пройти фестиваль «Культурный код»

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:46:35+03:00

Также провести у себя мероприятие хотят Удмуртия, Ставропольский край и Ленинградская, Нижегородская, Челябинская области

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Татарстан может войти в тройку регионов, который в 2020 году примут у себя фестиваль «Культурный код». В народном голосовании республика уже набрала 7,8 тысяч голосов. Однако за возможности организовать мероприятие также борются Удмуртия, Ставропольский край и Ленинградская, Нижегородская, Челябинская области.

Отметим, что в программу «Культурного кода» входят создание граффити на стенах жилых домов, творческие встречи и выставки современного искусства

- Претендуя на проведение «Культурного кода», Казань ставит перед собой цель создать в городе условия для развития уличного искусства. Основными направлениями станут стрит-арт, спортивные экстрим-контесты, музыкальные и танцевальные выступления (брейк-данс, дэнсхолл, хип-хоп), - сообщает пресс-служба министерства молодежи Татарстана.

Голосование завершится 3 марта. Фестивали в трех регионах-победителях пройдут с 15 апреля по 30 октября. В них примут участие не менее 40 художников из различных стран, которые создадут около сотни масштабных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU