Граффити на домах и выставки современного искусства: в Татарстане может пройти фестиваль «Культурный код»
Татарстан может войти в тройку регионов, который в 2020 году примут у себя фестиваль «Культурный код». В народном голосовании республика уже набрала 7,8 тысяч голосов. Однако за возможности организовать мероприятие также борются Удмуртия, Ставропольский край и Ленинградская, Нижегородская, Челябинская области.
Отметим, что в программу «Культурного кода» входят создание граффити на стенах жилых домов, творческие встречи и выставки современного искусства
- Претендуя на проведение «Культурного кода», Казань ставит перед собой цель создать в городе условия для развития уличного искусства. Основными направлениями станут стрит-арт, спортивные экстрим-контесты, музыкальные и танцевальные выступления (брейк-данс, дэнсхолл, хип-хоп), - сообщает пресс-служба министерства молодежи Татарстана.
Голосование завершится 3 марта. Фестивали в трех регионах-победителях пройдут с 15 апреля по 30 октября. В них примут участие не менее 40 художников из различных стран, которые создадут около сотни масштабных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU