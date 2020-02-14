В Болгарах экологи обнаружили свалку площадью 120 квадратных метров
В Минэкологии Татарстана поступило сообщение о крупной свалке бытового мусора в Болгарах, что в Спасском районе. На место были отправлены экологи, которые подтвердили наличия свалки площадью 120 квадратных метров. На ней находились 98 кубических метров отходов.
Нарушитель был найден. Оказалось, что мусор в незаконном месте складировала организация, пользующаяся городским полигоном.
- В настоящее время для принятия мер реагирования обращение по подведомственности передано в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Татарстана, - сообщает пресс-служба ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU