В Болгарах экологи обнаружили свалку площадью 120 квадратных метров

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:43:38+03:00

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В Минэкологии Татарстана поступило сообщение о крупной свалке бытового мусора в Болгарах, что в Спасском районе. На место были отправлены экологи, которые подтвердили наличия свалки площадью 120 квадратных метров. На ней находились 98 кубических метров отходов.

Нарушитель был найден. Оказалось, что мусор в незаконном месте складировала организация, пользующаяся городским полигоном.

- В настоящее время для принятия мер реагирования обращение по подведомственности передано в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Татарстана, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU