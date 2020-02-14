В Татарстане открыт туристический маршрут электропоезда "Казань-Кукмор"

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:27:48+03:00

Во время этой турпоездки можно будет осмотреть местные достопримечательности и предприятия

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Для жителей и гостей республики открылся новый туристический маршрут - в год 100-летия ТАССР пригородная пассажирская компания официально открыла ещё одно направление - "Казань-Кукмор".

Стоимость билета на электричку в одну сторону составляет 218 рублей. При этом детям, студентам и федеральным льготникам предоставляются скидки. Туристический маршрут построен так, чтобы гости могли посетить в Кукморе валяльно-войлочный комбинат по производству знаменитых валенок, завод металлопосуды, швейную фабрику, фирменные магазины, краеведческий музей, Петропавловскую церковь и даже пообедать в местном кафе. Стоимость тура составляет всего 700 рублей.

Напомним, что ежедневно из Казани в сторону Кукмора курсируют девять электричек: № 6924 Казань-Кизнер, № 6420 Казань-Кукмор, № 6422 Казань-Сосновка, № 6424 Казань-Сосновка, №6440 Казань-Сосновка, №6926 Казань-Кизнер, №6428 Казань-Вятские Поляны, №6438 Казань-Кизнер и №6410 Казань-Сосновка. Для удобства лучше выходить на остановочной платформе Братья Комаровы.

Обратно же в столицу Татарстана можно будет уехать на 8 пригородных поездах: №6421 Сосновка-Казань, №6423 Кизнер-Казань, №6923 Кизнер-Казань, №6425 Кукмор-Казань, № 6427 Сосновка-Казань, №6429 Сосновка-Казань, № 6431 Сосновка-Казань и № 6925 Кизнер-Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU