В Пестрецах открыли новый универсальный спортивный зал

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:16:53+03:00

В нем расположены помещения для занятий баскетболом, волейболом, армрестлингом и различными видами борьбы

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В четверг, 13 октября, в селе Пестрецы в Татарстане открылся новый универсальный спортивный зал «Меша». В нем расположены помещения для занятий баскетболом, волейболом, армрестлингом и различными видами борьбы. Кроме того, в комплексе имеются спортивный и тренажерный залы, зал для занятий боксом.

- Общая площадь объекта составляет более 1 400 квадратных метров. Комплекс оснащён комфортными раздевалками со всей необходимой мебелью, оборудован для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья, - отмечает пресс-служба Минспорта республики.

Спортивный комплекс был построен в рамках республиканской программы по строительству спортивных универсальных залов.

ИСТОЧНИК KP.RU