2020-02-14T16:21:18+03:00
Общество

В 2020 году Минкульт Татарстана выделит 7,7 миллионов рублей на создание 10 фильмов

Ведомство определилось с темами картин и размерами субсидий
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2020 году Министерство культуры Татарстана планируется поддержать создание 10 фильмов. Речь идет как о документальных, так и об игровых и анимационных картинах. На эти цели из бюджета республики уже выделено 7,7 миллионов рублей.

Так, ведомство готово дать 500 тысяч рублей на создание полнометражного документального фильма о героях Татарстана, военно-патриотических клубах и движениях, военных частях или кораблях.

Еще 500 тысяч рублей будет выделено на съемки полнометражной документальной картины о вкладе татарского народа в строительство Санкт-Петербурга. Столько же направят на работу над короткометражным документальным фильмом о ярких представителях субкультур, внесших вклад в общественную жизнь татарстанцев.

Также 500 тысяч рублей могут получить создатели полнометражного документального фильма, посвященного 75-летию Великой Победы.

2 миллионами рублей Минкульт поддержит съемки игрового полнометражного фильма, который будет направлен на пропаганду общечеловеческих ценностей. 1 миллионом – съемки короткометражного фильма, популяризующего сельский уклад жизни и кооперативный формат хозяйствования среди молодежи.

Работу над созданием детского полнометражного кино, направленного на воспитание нравственности, поддержат 1 миллионом рублей. Еще 1 миллион будет выделен на работу над мультфильмом, посвященным 75-летию Великой Победы и направленным на воспитание патриотизма.

По 350 тысяч рублей субсидий получат короткометражный документальный фильм, направленный на укрепление национального согласия (общероссийской гражданской идентичности, единства многонационального народа, дружбы народов) и короткометражный документальный фильм об известных татарских деятелях, внесших значительный вклад в изучение татарского языка и литературы, истории, татарской культуры и традициях народов республики.

- Сбор заявок на предоставление субсидии и определение кинопроизводителей планируется во II квартале 2020 года, - отмечают в пресс-службе Минкульта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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