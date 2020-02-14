В Чувашии мужчина, забивший насмерть мать, приговорен к 8 годам колонии

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:47:04+03:00

Как установили эксперты, женщине было нанесено не менее 45 ударов

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В Чебоксарах суд вынес приговор 29-летнему горожанину. Мужчина обвинялся в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". Жертвой осужденного стала его родная 52-летняя мать.

- Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Преступление произошло в ночь с 14 на 15 августа 2019 года, когда пьяный сын во время бытовой ссоры напал на свою мать и жестоко ее избил. Позже эксперты найдут на теле и голове женщина следы от не менее 45 ударов. К слову, медиков "скорой" к избитой вызвал сам осужденный. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU