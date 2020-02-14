2020-02-14T17:47:04+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина, забивший насмерть мать, приговорен к 8 годам колонии

Как установили эксперты, женщине было нанесено не менее 45 ударов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Чебоксарах суд вынес приговор 29-летнему горожанину. Мужчина обвинялся в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". Жертвой осужденного стала его родная 52-летняя мать.

- Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Преступление произошло в ночь с 14 на 15 августа 2019 года, когда пьяный сын во время бытовой ссоры напал на свою мать и жестоко ее избил. Позже эксперты найдут на теле и голове женщина следы от не менее 45 ударов. К слову, медиков "скорой" к избитой вызвал сам осужденный. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Граффити на домах и выставки современного искусства: в Татарстане может пройти фестиваль «Культурный код»
В Набережных Челнах реконструируют набережную Табеева
В 2019 году в Татарстане отловили 19,8 тысяч бездомных животных
В Татарстане открыт туристический маршрут электропоезда "Казань-Кукмор"
В Ульяновске росгвардейцы задержали пьяного водителя, который отказывался платить за бензин
15 февраля в Казани пройдет митинг, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Чувашии мужчина, забивший насмерть мать, приговорен к 8 годам колонии
В аэропорту Казани иностранец попался с партией товара для салонов красоты
Чиновник из Татарстана стал первым замминистра спорта России
В 2020 году Минкульт Татарстана выделит 7,7 миллионов рублей на создание 10 фильмов
В Болгарах экологи обнаружили свалку площадью 120 квадратных метров
Старший сын Айрата Хайруллина продолжит дело отца в компании
В Пестрецах открыли новый универсальный спортивный зал
В Татарстане ищут пропавшую женщину, состоящую на учете в психоневрологическом диспансере
Врио главы Чувашии Олег Николаев уволил директора «Чувашупрдора»
Новым руководителем администрации Главы Марий Эл стал Юрий Баскаков
В пожаре в Ульяновской области погибли 5 коз и 15 кур
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
В Чувашии пьяный водитель, сбивший полицейского, на два года отправился в колонию
В Набережных Челнах пропала 24-летняя девушка
"Предложил оказать содействие надзорному органу": Прокурор, который попросил закинуть ему деньги на телефон, оказался мошенником
В Чувашии может появиться Центр социальных проектов
Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем святого Валентина при помощи вкладыша «Love is…»
"Ак Барс" вырвал победу у рижского "Динамо" за минуту до сирены
В Марий Эл чиновница избежала наказания за превышение должностных полномочий
В Набережных Челнах нашли Марата Хакимова, который пропал больше недели назад
СМИ: ЦСКА не стал подписывать Караева из-за проблем игрока с лишним весом
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Калашников"
В Набережных Челнах после прокурорской поверки наказали виновных за ожоги ребенка в детсаду