В аэропорту Казани иностранец попался с партией товара для салонов красоты

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:10:50+03:00

Гражданин Пакистана пытался убедить таможенников, что более 350 щипчиков и ножниц необходимы ему для личных нужд

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В аэропорту Казани во время досмотра пассажиров авиарейса "Дубай-Казань" сотрудники Татарстанской таможни обратили внимание на багаж одного из пассажиров.

Гражданин Пакистана привез с собой 351 предмет для салона красоты: филировочные и профессиональные парикмахерские ножницы, маникюрные щипчики для ногтей. Несмотря на то, что все они были новыми иностранец пытался убедить таможенников - это для его личных нужд.

Потом выяснилось, что мужчина является владельцем фирмы, производящей товары для салонов красоты. Вот только документов о стоимости привезенного в Казань товара он не имел. Мол, прихватил с собой в рекламных целях. Вот только возвращаться назад вместе с ножницами и щипчиками иностранец уже не планировал.

- В данном конкретном случае характер и количество товара не позволило нам отнести предметы, явно предназначенные для салонов красоты, к товарам для личного пользования, - сообщили в Татарстанской таможне. - В отношении 22-летнего гражданина Пакистана возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Товар изъят.

Мужчине грозит штраф в сумме 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU