В Ульяновске росгвардейцы задержали пьяного водителя, который отказывался платить за бензин
Мужчина при себе не имел водительских прав
На просьбы заплатить водитель реагировал неадекватно, громко ругался и размахивал руками.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ульяновске на автозаправку на улице Диспетчерская приехал мужчина, от которого исходил резкий запах спиртного. Он залил топливо в бензобак своего авто, а после отказался платить. На все просьбы персонала АЗС водитель реагировал неадекватно, громко ругался и размахивал руками. Пришлось вызвать экипаж Росгвардии.
Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного водителя. Им оказался 41-летний местный житель, который ранее был лишен права управления автомобилем. Горожанина передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU