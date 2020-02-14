2020-02-14T18:14:16+03:00
Происшествия

В Ульяновске росгвардейцы задержали пьяного водителя, который отказывался платить за бензин

Мужчина при себе не имел водительских прав
Алина ГАБДУЛИНА
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На просьбы заплатить водитель реагировал неадекватно, громко ругался и размахивал руками.На просьбы заплатить водитель реагировал неадекватно, громко ругался и размахивал руками.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ульяновске на автозаправку на улице Диспетчерская приехал мужчина, от которого исходил резкий запах спиртного. Он залил топливо в бензобак своего авто, а после отказался платить. На все просьбы персонала АЗС водитель реагировал неадекватно, громко ругался и размахивал руками. Пришлось вызвать экипаж Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного водителя. Им оказался 41-летний местный житель, который ранее был лишен права управления автомобилем. Горожанина передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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